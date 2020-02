LENTATE SUL SEVESO – Big match domenica sul campo di Lentate sul Seveso dopo i locali della Lentatese, primi in classifica, ospitano il Fbc Saronno che è secondo. Per i biancocelesti una gara che vale una stagione, in questa 22′ giornata. Ma la Lentatese è un osso duro e non solo per i 49 punti in classifica che per il momento lo vedono solo al comando.

E’ una squadra che ha dimostrato la propria solidità sin dall’inizio dell’annata agonistica. Ha raccolto la maggior parte dei propri punti in trasferta (28) ma anche in casa non scherza (21) ed il bilancio per ora è di 15 vittorie, due pari e solo due sconfitte. Ed ha segnato 46 gol, subendone soltanto 11, quindi difesa veramente di ferro. Per quanto riguarda i singoli, attenzione a Federico Tasca che ha segnato già 10 gol, 7 ne ha fatti Thomas Galliani. Classifica: Lentatese 49 punti, Rovellasca, Fbc Saronno e Guanzatese 45, Bovisio Masciago 42, Tavernola 31, Esperia Lomazzo 29, Faloppiese Ronago 27, Ardita Como 25, Menaggio e Portichetto Luisago 24, Asd Ceriano Laghetto 23, Salus Turate 20, Montesolaro 16, Hf Calcio Como 14, Real San Fermo 6.

(foto: una immagine della gara di andata)

22022020