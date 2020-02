GERENZANESE- L’anticipo della 22′ giornata del campionato di seconda categoria si conclude con una vittoria del Cantù Sanpaolo sul campo della Gerenzanese, penalizzata dai molti infortuni. Inizio primo tempo shock per la squadra di mister Lodini che al 3′ si vede privata anche di La Gioia che subisce un grave infortunio al debutto stagionale ed è costretto ad abbandonare il campo. Al 25′ passa in avanti il Cantù con un gran tiro dalla distanza di Pappalardo che spiazza Lodini. Squadra ospite che continua a dominare, ma non riuscendo a trovare il varco giusto per il doppio vantaggio. Al 40′ si fa vedere anche la Gerenzanese con la girata di Carriero che finisce sopra la traversa di pochissimo. Dopo tre minuti, al 43′, però il Cantù Sanpaolo trova la rete dello 0 a 2 con lo stacco di testa di Marchiori.

Nella seconda frazione di gioco la Gerenzanese prende in mano le redini del gioco e occupa constantemente l’area avversaria, riuscendo a trovare la rete della speranza al 75′ con il gran tiro di Saldarini che sbatte contro il palo sinistro e si infila in goal. Negli ultimi minuti di gara la squadra di casa prova a trovare il pareggio, ma la difesa del Cantù si difende con ordine e porta a casa i tre punti.

Gerenzanese-Cantù Sanpaolo 1-2

GERENZANESE: Lodini, Zaffaroni, Sponsale, La Gioia (3′ p.t. Petrera, 11′ s.t. Valenti), Pirotta, Franchi, Saldarini, Boeri, Carriero, Oddo, Viola. A disposizione: Gessa, Bartelle, Sartorio, Saibene, Crescente, El Azzouzi, Daga. All. Lodini.

CANTU’ SANPAOLO: Perniola, A.Cantaluppi, Pozzi, Colombo, Balbiati, Giudici, Cappelletti (25′ s.t. Mauri), Maiorano, Pasqualin, Marchiori, Pappalardo (45′ s.t. G.Cantaluppi). A disposizione: Ballabio, Faienza, Maggio, Frangi. All. Pili.

Marcatori: 25′ Pappalardo (C), 43′ Marchiori (C), 75′ Saldarini (G).

22022020