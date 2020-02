SARONNO – Rinviata per il lutto della morte del presidente rossoblù Augusto Reina la partita fra la Caronnese ed il Brusaporto, campionato juniores nazionale; sono stati giocati gli altri incontri della stessa categoria ma delle serie “minori”.

Per il campionato regionale di Fascia A, 22′ giornata, importante vittoria casalinga – 1-0 – della Uboldese impegnata nella rincorsa per la salvezza e che ha battuto l’Union Villa Cassano; mentre in trasferta l’Universal Solaro ha perso 4-0 sul campo della Varesina. Vittoria esterna, 1-2, dell’Ardor Lazzate trascinata dal solito Barcella contro l’Ardor Bollate. In classifica Alcione prima con 57 punti, segue la Varesina con 54 e la Rhodense con 43. Ardor Lazzatese sesta con 30 punti parimerito con l’Universal Solaro, Uboldese sale al quint’ultimo posto con 23 punti.

Per il campionato provinciale, 18′ giornata, vittoria esterna del Fbc Saronno sul campo del San Vittore Olona, 1-2 e reti di Meroni e Azzini; mentre l’Airoldi Origgio ha perso in casa 0-2 contro l’Antoniana; l’Amor Sportiva ha vinto 1-2 sul campo del Parabiago. In classifica Fbc Saronno primo con 44 punti segue il San Giorgio con 39. Amor sesta con 26 punti, Airoldi quint’ultima con 20 punti.

