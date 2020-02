SARONNO – Una task force formata da ispettore ambientale, polizia locale e uomini e mezzi di Econord ha rimosso giovedì mattina tre cassonetti per la raccolta di abiti usati posizionati nel piazzale tra viale Prealpi e via Gemelli.

La rimozione è arrivata al termine di un lungo iter come spiega l’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone che era presente all’operazione di pulizia. “Ovviamente abbiamo informato la proprietà della mancanza delle autorizzazioni dando la possibilità di rimuoverli autonomamente. Visto che questo non è successo abbiamo provveduto in autonomia”. Nelle prossime settimane saranno smantellati. Non è la prima volta che l’Amministrazione realizza questo tipo d’intervento l’ultimo è avvenuto solo qualche settimana fa quando sono stati rimossi cassonetti abusivi nel quartiere Matteotti e Prealpi, precisamente in via via Balasso, via Togliatti e viale Lombardia.

“Controllando il territorio ed abbiamo riscontrato la presenza di questi punti di raccolta non autorizzati – spiega l’esponente della Giunta – un’operazione necessaria per il decoro urbano visto che spesso intorno ai cassonetti vengono abbandonati rifiuti di ogni tipo ma anche un intervento per garantire a chi dona i vestiti che vengano raccolti solo da enti autorizzati”.

