Coronavirus, basket C Gold: in campo oggi la Imo Saronno, domenica rinviato Rovello

Coronavirus, basket C Gold: in campo oggi la Imo Saronno, domenica rinviato...

SARONNO – La partita della Imo Robur Saronno di sabato sera al palasport “Ronchi” di via Colombo, alle 21 contro Arcisate è confermata; mentre quella del Basket Rovello in trasferta a Calolziocorte contro il Carpe Diem, prevista come posticipo domenica è rinviata. Questo per quanto concerne il campionato di basket maschile della serie C Gold, che è giunto alla sua 21′ giornata.

In un comunicato viene precisato…

Il Comitato regionale Lombardia, visto l’evolversi della situazione contingente al Coronavirus in determinate aree della Regione e data la difficoltà di gestire singolarmente le numerose richieste di sospensione gare con la presente comunica che:

da domenica 23 febbraio compresa – a scopo precauzionale – viene determinata la sospensione di tutte le gare dei campionati regionali di qualsiasi categoria – seniores e giovanili – fino a mercoledì 26 febbraio. Le partite saranno recuperate in data da destinarsi

Sarà premura del Comitato di tenere aggiornate le società e i tesserati relativamente ai prossimi sviluppi e decisioni.

22022020