Coronavirus, calcio: sui campi della zona di gioca regolarmente

SARONNO – Il Comitato regionale lombardo della Lega nazionale dilettanti di calcio dopo una riunione svoltasi nelle ultime ore ha deciso di fare svolgere regolarmente la partite, sia a livello giovanile che di prime squadre, in programma nel corso della giornata domenicale; ad eccezione di quello che erano previste nelle zone più colpite dal problema legato ai casi di Coronavirus che si sono registrati soprattutto nel sud del territorio della Lombardia e che tanto allarme stanno creando.

Per quanto riguarda le squadra della zona del Saronnese, per quelle delle vicina Groane ed anche per quelle che fanno base o sono chiamate a giocare nel comasco non cambia nulla rispetto al normale calendario: tutti in campo, dunque.

Situazione diversa per quanto concerne la pallavolo, con tutte le gare che sono state invece sospese per questo fine settimana, mettendo quindi forzatamente a riposo sia Saronno che Caronno Pertusella, che partecipano al campionato maschile di serie B.

22022020