LIMBIATE – Coronavirus, è stato spostato di una settimana il carnevale di Limbiate. In un comunicato, l’Amministrazione comunale fa sapere che, assieme alle associazioni organizzatrici del “Carnevale limbiatese”, è stato deciso di rimandare la manifestazione che era in programma questa domenica, 23 febbraio; al pomeriggio di sabato 29 febbraio.

Il programma della giornata della trentottesima edizione del Carnevale limbiatese rimane invariato con il raduno dei partecipanti che avverrà in piazza Tobagi, a partire dalle 14.30. Prima si terrà la tradizionale sfilata per le vie della città con l’accompagnamento della banda musicale Corinna Bruni, e poi si torna in piazza dove ci sarà l’intrattenimento per grandi e bambini, con Ciccio Pasticcio Show, la baby disco, il circo in piazza ed anche con i clown. Ad organizzare l’evento è l’Amministrazione comunale, grazie alla collaborazione con i comitati genitori dei tre istituti comprensivi, del circolo fotografico limbiatese, dell’associazione artigiani locale e di Magic Park.

(foto archivio)

22022020