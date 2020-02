GERENZANO – E’ avvenuto all’inizio di questa settimana il passaggio da Santino Punto Moda alle Sorelle Ramonda.

Un novità di cui si è parlato molto nell’ultimo mese anche per le modalità scelte dai due nomi storici dell’abbigliamento che tuteleranno tutto il personale.

Santino nasce come azienda familiare durante il dopoguerra, nel 1949. Nei primi anni, l’azienda trova il suo spazio nel settore della moda grazie alla vendita di tessuti e di capi su misura realizzati a mano dagli stessi titolari che, con dedizione e precisione, dimostrano la propria passione per lo stile e l’eleganza. Quindi arriva lo store di Gerenzano dove trovare capi di abbigliamento di alta moda, firmati e non, prodotti da oltre 400 aziende. Qualità elevata e prezzi contenuti formano la filosofia commerciale del negozio.

Nelle ultime ore non è mancato un messaggio di saluto del titolare: “Vi ho visti crescere e invecchiare insieme a me. Lo avete fatto con eleganza, con stile. Ho visto venir grandi i vostri figli, che spesso sono poi tornati con i loro figli. Un virtuoso passaggio tra generazioni. La fidelizzazione del cliente è il miglior risultato che un imprenditore possa ottenere dai propri sacrifici”.

Insomma una grande emozione ma anche piena fiducia nella scelta fatta: “È con grande commozione che vi scrivo, e con altrettanta serenità vi saluto, nella certezza di lasciarvi nelle mani di un gruppo serio e importante, che ha accettato di dare continuità alla mia azienda assumendo tutti i collaboratori che già conoscete”.

