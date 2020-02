SOLARO – “Sono stata invitata ed ho volentieri partecipato all’incontro organizzato dal Partito Democratico sezione di Solaro su Bonus 2020 e taglio del cuneo fiscale”.

Sono le parole del sindaco Nilde Moretti che giovedì sera ha partecipato alla serata con il segretario locale Enzo Meloni, Ugo Vecchiarelli della Segreteria Provinciale Milano Metropolitana, Melissa Oliviero della Segreteria Camera del Lavoro Metropolotina e Carlo Borghetti vicepresidente del Consiglio Regionale.

“In qualità di sindaco di Solaro, nel mio intervento, ho cercato di dare una fotografica dello stato del nostro tessuto produttivo, industriale e commerciale per stimolare la discussione. Ho parlato dei casi di Electrolux, Parma e Vibrapac: gli ultimi che ci hanno interessati da vicino e di come le varie iniziative intraprese a livello locale e nazionale (contratti di solidarietà, ricollocazioni e reintegrazioni) siano stati fondamentali talvolta per garantire il livello occupazionale. Inoltre ho presentato interessanti dati sulle piccole e medie imprese e sugli esercizi commerciali di Solaro”.

E riassume: “Ci sono state chiusure ma anche nuove aperture. A tal riguardo, penso che oltre a tutto il sostegno che possiamo e vogliamo fornire come Comune, siano necessari anche degli interventi, delle misure pratiche di agevolazione a livello superiore e nazionale, per aiutare le attività commerciali e produttive”.

22022020