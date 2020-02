CISLAGO / TURATE – Incendio al confine fra Turate e Cislago, in zona Massina: è successo domenica, l’allarme è stato dato alle 13.30 da alcuni passanti che hanno notato una colonna di fumo scuro, visto anche da clienti e personale del supermercato D’Ambros, che si trova a non molta distanza. Sul posto sono accordi i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno ed una pattuglia dei carabinieri della Compagnia saronnese, ed i pompieri hanno rapidamente spento le fiamme, che si erano sviluppate a margine di un terreno agricolo, a quanto pare in un punto dove erano stati compiuti scarichi abusivi di rifiuti domestici; ne sono state trovare alcune tracce carbonizzate; sono bruciate anche delle sterpaglie.

Una ipotesi è che chi li ha lasciati sul posto, prima di andarsene ha pure appiccato le fiamme. Sono in corso gli accertamenti per chiarire tutti i contorni della vicenda.

(foto: vigili del fuoco per domare le fiamme tra le sterpaglie)

