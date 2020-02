CARONNO PERTUSELLA – Caronno Pertusella controcorrente. Malgrado i comuni del comprensorio, come Limbiate e Cesate, abbiano rinviato la sfilata di Carnevale in attesa di conoscere i provvedimenti per il coronavirus la comunità caronnese ha deciso di confermare il programma nella sua interezza.

Domenica 23 febbraio andrà in scena la tradizionale sfilata, dal titolo “L’unico mondo che ho”, a cura degli oratori della Comunità Pastorale. Il ritrovo è alle 14.15 all’oratorio San Giovanni Bosco di via Borroni. Si partirà alle 14,30 seguendo il percorso via Pola, via Santa Margherita, via Dante, via Favini, via 25 Aprile, piazza Aldo Moro, corso Italia, via Damiano Chiesa, via Kennedy, via Bainsizza, via Trieste, piazza Vittorio Veneto, via 4 Novembre, via Don Uboldi e via S. Alessandro. Indicativamente alle 16 il gran finale al Centro Giovanile Familiare con salamelle, chiacchiere, frittelle.

E’ invece stato rinviato il match di serie D della Caronnese dove era previsto un ricordo dei ragazzi delle giovanili per Augusto Reina, numero uno della società rossoblu e dell’Illva.

