CARONNO PERTUSELLA – Tutto pronto per la partenza della sfilata, ma la decisione è stata quella di non farla: il carnevale di Caronno Pertusella, nella domenica pomeriggio, è “saltato” proprio all’ultimo momento, con carri allegorici e maschere che erano già in strada. I partecipanti, che avrebbero dovuto animarlo, hanno deciso di restare lì per avvisare i cittadini della cancellazione dell’evento, mano a mano che arrivavano.

Formalmente, la sfilata avrebbe anche potuto avere luogo, perchè sino a quel momento non era giunta alcuna comunicazione ufficiale, regionale, in relazione all’annunciata cancellazione di tutti gli eventi pubblici in Lombardia, per evitare l’aggregazione delle persone e quindi ridurre i rischi di diffusione del Coronavirus. La scelta degli organizzatori, comunque, visto l’evolversi degli eventi è stata comunque per la cancellazione. Inizialmente la decisione, ieri, era stata quella di confermare la sfilata di Carnevale, decisione ribadita anche nella mattinata domenicale, intitolata “L’unico mondo che ho” ed a cura degli oratori della Comunità pastorale. Il ritrovo è avvenuto alle 14.15 all’oratorio San Giovanni Bosco di via Borroni. Per il momento la decisione è stata di rinviare tutto a sabato 29 febbraio.

(foto: carri allegorici e maschere pronte alla partenza, ma il corteo di carnevale non c’è stato)

23022020