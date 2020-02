CERIANO LAGHETTO – Il sindaco Roberto Crippa, il vicesindaco Dante Cattaneo e gli assessori: è sempre aperto il tavolo per l’emergenza Coronavirus in Municipio a Ceriano Laghetto dove si è in attesa dell’ordinanza regionale, per porla direttamente in pratica sul territorio. “Siamo in attesa delle disposizioni del governatore Attilio Fontana che comunicherà nel dettaglio i contenuti dell’ordinanza regionale – spiega il vicesindaco Cattaneo – cerchiamo di rimanere razionali, senza farci prendere dal panico”.

Cattaneo, che è anche coordinatore dei sindaci della Lega in Lombardia, ha chiamato i sindaci dei comuni che si trova nella così detta “zona rossa”, quella che è stata isolata: ” Ho appena sentito gli amici sindaci di Codogno e Casalpusterlengo nel Lodigiano: un abbraccio innanzitutto a loro e alle loro comunità che si trovano in quarantena!”

(foto: il sindaco Roberto Crippa con la Giunta; e Dante Cattaneo nel suo ufficio in Municipio. Si attendono le disposizioni regionali per metterle subito in pratica sul territorio di competenza)

