GERENZANO – Allarme Coronavirus, l’Amministrazione comunale di Gerenzano ha annullato l’evento di carnevale della domenica pomeriggio ovvero lo spettacolo teatrale per bambini “Il baule dei sogni perduti”. Si sarebbe dovuto tenere dalle 16 al teatro “San Filippo Neri” di piazza De Gasperi, promosso dal Comune e che avrebbe dovuto rappresentare l’inizio degli eventi per il periodo del carnevale, con “clou” il prossimo fine settimana in oratorio (al riguardo, la situazione è in evoluzione, e ovviamente si procederà in base alle indicazioni delle autorità nazionali, regionali e sanitarie).

L’iniziativa di Gerenzano rientra tra quelle cancellate per evitare l’aggregazione delle persone, che potrebbe favorire la diffusione del virus. Anche se per il momento nella zona a nord di Milano non è stato riscontrato alcun caso, che invece si concentrano – in Lombardia – fra Milano ed in particolare nella zona di Lodi dove diversi comuni sono stati posti in isolamento.

(foto: la sala teatrale di Gerenzano)

23022020