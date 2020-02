Coronavirus, il centro islamico di Saronno sospende l’attività

SARONNO – Coronavirus, chiude anche il centro islamico di Saronno. In un comunicato, lo fanno sapere i responsabili della struttura di via Grieg.

Il centro culturale islamico di Saronno, visti i recenti fatti di contagio da corona virus e le recenti disposizioni in materia della regione Lombardia, informa i cittadini saronnesi e della provincia che le attività socioculturali del centro, previste per i prossimi giorni, sono interrotte fino a nuova comunicazione. Chiediamo a tutti i cittadini di, attenersi alle norme sanitarie previste dal protocollo del ministero della salute, e di chiamare i numeri di emergenza nel caso di sintomi riconducibili al morbo.

Chiediamo al buon Dio di sostenere tutti coloro che in questa emergenza stanno lavorando incessantemente per garantire a noi tutti salute e sicurezza. Chiediamo al buon Dio di proteggere la nostra amata regione e l’Italia in generale.

(foto archivio: una immagine del centro culturale islamico di Saronno, punto di riferimento per i fedeli di tutta la zona)

23022020