SARONNO – Anche il regista “saronnese” Roberto Albanesi isolato per il Coronavirus. Albanesi è di Casalpusterlengo, anche se nella città degli amaretti molti lo conoscono perchè nei mesi scorsi aveva girato fra centro e periferia molte scene del suo nuovo film, “Le mirabolanti avventure di Faga“. Nella sua casa di Casalpusterlengo, da questa notte dopo il decreto del consiglio dei ministri, Albanesi è in isolamento come tutti i suoi concittadini.

Albanesi ha affidato le sue impressioni ed emozioni, nella notte fra sabato e domenica, ad un messaggio

Isolamento (quarantena?) per 14 giorni a Casalpusterlengo e nei comuni del basso lodigiano. Quindi, per due settimana non potrò/potremmo uscire dalla città (e i soldati stanno arrivando). E’ una cosa surreale ma ciò che importa, ribadisco, è non partire con strambe psicosi e allarmismi del ca…!

Restiamo uniti e facciamo vedere a tutto il mondo che dei semplici paesani di provincia non mollano un ca…! Ancora non ci credo che stia realmente succedendo. Non ci credo. Ma è così.

23022020