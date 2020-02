LIMBIATE – “In merito ai provvedimenti di Regione Lombardia, comune di Limbiate e delle indicazioni ricevute dalla Curia di Milano comunichiamo che “gli incontri di catechismo previsti la prossima settimana saranno sospesi” anche l’oratorio ed il bar a partire da domenica 23 febbraio saranno chiusi fino a nuove indicazioni”. Lo comunicano i responsabili dell’oratorio del Sacro cuore di Limbiate.

Chiude, come tutti gli istituti scolastici lombardi, anche la scuola dell’infanzia “Regina Margherita”, che ha sede sempre a Limbiate: “Si comunica, come da indicazioni del sindaco e della Regione Lombardia, la chiusura della scuola dell’infanzia Regina Margherita”. Sempre dalla scuola fanno sapere che non appena possibile “seguiranno aggiornamenti sulla durata di questo provvedimento”.

(nella foto di archivio giovani ad un raduno degli oratori: nei prossimi giorni i giovani non potranno frequentare le strutture scolastiche e dell’oratorio. Anche in questo modo le autorità sperano di arginare la diffusione del Coronavirus sul territorio della Lombardia)

