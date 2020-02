CARONNO PERTUSELLA – Anche un furgone dell’Esercito italiano posteggiato fuori, i militari stavano facendo acquisti al pari dei pochi clienti mentre i commessi indossavano quasi tutti la mascherina: questa la situazione nel primo pomeriggio di oggi, domenica, in uno dei centri del fai da te più grandi della zona, il Bricoman di Caronno Pertusella, in viale 5 giornate nei pressi del confine con Garbagnate Milanese.

L’attenzione della clientela, manco a dirlo, era per molti rivolta alla zona dove ci sono le mascherine protettive, che rientrano fra i prodotti abitualmente in vendita nel supermercato caronnese: Bricoman ne ha una vasta scelta, con vari prezzi e per varie esigenze, e molte tipologie erano già esaurite. C’è da attendersi che la “caccia alla mascherina” proseguirà anche nei prossimi giorni.

(nelle foto: il banco delle mascherine al Bricoman e l’area esterna del centro commerciale caronnese specializzato nel fai da te e dove è possibile acquistare mascherine protettive)

23022020