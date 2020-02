LAZZATE – E’ Fabio Ceriani il nuovo allenatore della formazione juniores dell’Ardor Lazzate. Ceriani prende il posto di Mauro Pignatiello, dopo il “divorzio” avvenuto nei giorni scorsi. I gialloblù militano nel campionato regionale di Fascia A, la massima categoria regionale per tale fascia di età, e si collocano in classifica subito alle spalle delle migliori. Una vera fucina di nuovi talenti anche se per questa annata il traguardo dei play-off appare difficile da raggiungere. La squadra è attualmente sesta in graduatoria, ma il divario con le formazioni di vertice è comunque notevole.

In classifica, dopo la giornata di sabato scorso prima della sospensione dei campionato decisa dalla Federcalcio per l’emergenza del Coronavirus, Alcione prima con 57 punti, segue la Varesina con 54 e la Rhodense con 43. Ardor Lazzatese sesta con 30 punti parimerito con l’Universal Solaro, mentre l’Uboldese sale al quint’ultimo posto con 23 punti.

(foto archivio: la juniores dell’Ardor Lazzate in azione di gioco)

24022020