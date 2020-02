SARONNO – La voglia di trovare piccoli tesori musicali è stata più forte della preoccupazione da Coronavirus e così nella giornata di ieri il Mils, museo delle industrie e del lavoro del saronnese si è riempito di collezionisti di ogni età.

L’Associazione Culturale 33&45 ha proposto la seconda edizione della Fiera del Vinile e del cd di Saronno uno dei pochi eventi a non essere annullati dall’ordinanza regionale sul contagio da Coronavirus.

Presenti una ventina di espositori che hanno portato cd, vinili e tanto materiale per collezionisti, amatori, appassionati ed anche neofiti.

“La location è davvero unica – spiegano gli organizzatori – l’affluenza è stata buona per l’intera giornata e del resto non c’era motivo di rinviare l’appuntamento visto che quando è iniziato non c’erano ancora provvedimenti della Regione o del sindaco”. Bilancio positivo tanto che gli organizzatori sono pronti a tornare a Saronno per un altro appuntamento sfruttando la felice sinergia tra vinili e reperti industriali.

