SARONNO – Isolamento volontario da quarantena virus anche a San Fratello il comune nei Nebrodi unito a Saronno da un legame d’amicizia creato nel corso degli anni da tanti sanfratellani arrivati a Saronno e da un florido scambio culturale.

Tutto è iniziato due giorni fa quando una 28enne sanfratellana insegnante di Codogno è rientrata nel paese in provincia di Messina prima che partisse la quarantena. Il primo cittadino di San Fratello saputa della sua presenta ha attivito le procedure del caso. La donna sta bene non ha sintomi e al momento è in isolamento volontario a casa con i familiari e una coppia di amici con cui è venuta in contatto.

E’ seguita dalle autorità sanitarie dell’ospedale Cannizzaro di Catania del Pappalardo di Messina. Rassicurazioni sono arrivati per la cittadinanza sia dal primo cittadino sia dalle autorità sanitarie.