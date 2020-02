Coronavirus, Avis: “La nostra sede resta aperta, le donazioni non sono sospese”

SARONNO – Il Coronavirus e le precauzioni per contenere il contagio ha chiuso le scuole e gli spazi aggregativi nell’intera regione. Anche a Saronno gli annunci di chiusura non sono mancati. Ultimo, ieri sera, quello della piscina di via Miola e del Palaexbo con pista di pattinaggio di via Piave.

C’è chi invece rimarca di essere regolarmente aperta. E’ il caso della sede Avis di via Marconi all’interno della Fondazione Gianetti. A spiegare perchè sono proprio i volontari che hanno condiviso un post anche sulla pagina Facebook.

La sede di Avis Comunale Saronno sarà regolarmente aperta nei prossimi giorni per poter garantire la gestione delle donazioni, donazioni che non verranno sospese presso il Centro trasfusionale dell’Ospedale di Saronno. Raccomandiamo però di evitare di recarsi ad effettuare la donazione in caso di presenza di sintomi influenzali e di contattarci per ogni esigenza o informazione.

