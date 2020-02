Coronavirus: Calcio, lo stop andrà avanti sino al 1 marzo

SARONNO – Calcio, si allunga lo stop in Lombardia: il Comitato calcistico regionale della Federazione lunedì mattina comunica che il fermo, di partite e allenamenti, inizialmente previsto sino a mercoledì, è prorogato sino al 1 marzo.

“Si specifica che tale sospensione riguarda le gare ufficiali di tutte le categorie dilettantistiche e giovanili, i raduni delle rappresentative regionali e provinciali, le gare amichevoli e le sedute di allenamento fino al 1 marzo” si legge in una nota del Comitato regionale lombardo. Già domenica sono stati cancellati tutti gli incontri previsti, tra gli altri per la serie D il match Caronnese-Verbania e per la Prima categoria lo scontro al vertice Lentate-Fbc Saronno.

