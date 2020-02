SARONNO – Esselunga, Lidl, Tigros e tutti gli altri: anche oggi come domenica mega spese nei supermercati della zona, c’è anche chi si è presentato alla cassa con un carrello interamente pieno di zucchero; una scorta di durata potenzialmente “decennale” o forse ancora di più. E c’è stato anche chi si è portato al supermercato le valigie da viaggio, per riempirle di cibo e prodotti per lavare. Ma a ruba vanno soprattutto scatolame, detersivi, prodotti a lunga conservazione in genere, latte. Insomma, si fa la scorta e si svuotano gli scaffali, per poi mettersi in coda alla cassa; per fortuna sinora sempre con la massima calma, non si segnalano “incidenti” o momenti di tensione.

Ma non c’è nessuna penuria di rifornimenti, ed infatti i banchi vengono poi progressivamente riempiti dal personale dei supermarket. Insomma, non c’è davvero nessun motivo di allarme, sotto il profilo degli approvvigionamenti. Anche le autorità invitano alla calma, e ad evitare la corsa all’accaparramento delle derrate alimentari, che non ha alcun senso.

(foto: alcuni immagini dai market Esselunga, scaffali “saccheggiati” fra Saronno e Solaro)

24022020