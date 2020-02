SARONNO – La scuola è chiusa come disposto dalla Regione Lombardia ma all’istituto Prealpi si impara comunque.

L’amministratore Paolo Strano, il direttore fondatore dell’istituto Carlo Manzoni, il preside Franco Marano, il corpo docenti hanno deciso di portare avanti l’attività didattica con gli studenti. Da oggi fanno lezione a casa come in aula con la didattica online.

“Una innovazione importante per il nostro istituto che vuole essere vicino ai propri studenti e alle loro famiglie, cercando così di non interrompere i programmi del corrente anno scolastico, anche in momenti così straordinari, come quelli che stiamo vivendo”.

E concludono: “La formazione online vuole inserirsi agilmente fra le altre attività quotidiane degli Studenti e fornire loro i mezzi per sfruttare al meglio il tempo e le risorse che hanno a disposizione. Il vantaggio delle nuove tecnologie è garantito, poi, dalla preparazione che i Nostri Docente hanno potuto sviluppare seguendo un Corso di Formazione mirato per le Attività digitali legate appunto alla didattica a distanza.