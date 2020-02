Coronavirus, il carnevale cogliatese non è annullato: “E’ solo rinviato”

COGLIATE – Arriva la conferma del sindaco Andrea Basilico: «Per il momento il carnevale cogliatese non è annullato, è semplicemente rinviato». Tradizione molto sentita a Cogliate, addirittura quest’anno avrebbero partecipato ben dieci carri diversi, testimoniando l’evidente rinascita che la manifestazione sta avendo dopo qualche tempo di appannamento qualche anno fa. L’evento era in programma per sabato 29 febbraio, ma tenendo conto dell’ordinanza regionale per l’annullamento di tutte le manifestazioni pubbliche, per ora non si svolgerà. Solo per il momento però, secondo le intenzioni dell’amministrazione comunale. «Attendiamo l’evolversi della situazione, il carnevale è semplicemente rimandato. È una ricorrenza molto sentita e vissuta, per la quale decine di persone lavorano per settimane per preparare carri e sfilata. Non appena possibile concorderemo con tutte le realtà del paese una data per lo svolgimento del 38esimo carnevale cogliatese». Per la sfilata – a questo punto verrebbe da dire, l’eventuale sfilata – sono già pronti i carri: “Genitori sperduti” (Mtv e la musica), “Gli sbagliati” (Ritorno al futuro), “Gruppo” (I punk), “Gruppo Cascina Nuova e Giovani Sandalmazi” (Super Mario Bros), “3 per caso” (Il gettone), “Papà cogliatesi” (Bim Bum Bam), “Avis” ( Associazione volontari italiana sangue), “Gruppo musicale Verdi”, “Centro anziani e pensionati”, “Gruppo volontari Cogliate”.

