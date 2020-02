Coronavirus, il centro commerciale limbiatese rimane aperto per ora

LIMBIATE – Chiusura di scuole e biblioteche, sospensione di attività pubbliche, annullamento di iniziative varie e fine attività imposta alle ore 18 per i bar. Sono i provvedimenti adottati, su indicazione dell’ordinanza regionale emessa per far fronte alla crisi Coronavirus, anche dal comune di Limbiate che però, sino ad ora, non ha emanato alcuna ordinanza propria per regolamentare, ad esempio, il mercato cittadino e, soprattutto, le aperture del centro commerciale Carrefour.

Sui social limbiatesi stanno rimbalzando i commenti rispetto all’opportunità di chiudere anche il centro commerciale locale, com’è accaduto in altre città: a Sesto San Giovanni, ad esempio, il sindaco, attraverso una sua propria ordinanza, ha disposto la chiusura del Vulcano e del Sarca. Al contrario, il sindaco Antonio Romeo attende ulteriori indicazioni da Regione Lombardia in merito, e, per il momento, non ha quindi obbligato il centro commerciale Carrefour alla chiusura, ma soltanto al rispetto delle indicazioni regionali, che fanno riferimento agli orari obbligatori per i bar e alla chiusura degli esercizi commerciali il sabato e la domenica.

Il martedì per Limbiate è giornata di mercato rionale: sul sito del comune si specifica che nel pomeriggio verranno date indicazione rispetto al suo svolgimento domani 25 febbraio, vista l’interrogazione posta a Regione Lombardia proprio sull’argomento.

