SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo integralmente al nota della Lega nord firmata da Claudio Sala segretario cittadino.

Mentre in Italia si aggrava la situazione Coronavirus con l’individuazione del focolaio principale in Lombardia, dove si registrano tre decessi, trovo vergognoso e imbarazzante l’atteggiamento di un nostro consigliere comunale di opposizione che si permette di scherzare, postando sui social vignette e commenti di dubbio gusto circa le misure di prevenzione da coronavirus.

Un consigliere comunale, in Italia, oltre che essere un pubblico ufficiale, è un cittadino che viene eletto per rappresentare la comunità locale nel consiglio comunale.

L’atteggiamento del consigliere indipendente Francesco Banfi non rappresenta in alcun modo lo spirito del nostro Consiglio Comunale e la Lega si dissocia e prende le distanze da quanto accaduto, invitando il consigliere Banfi a scusarsi pubblicamente nei confronti di tutte le autorità locali che stanno lavorando seriamente, in sinergia con Regione Lombardia, per garantire la sicurezza pubblica dei nostri concittadini e del nostro territorio.

Quanto accaduto la dice lunga sulla serietà e la maturità di questo consigliere comunale. Le riunioni e gli incontri pubblici della Sezione Lega Lombarda Saronno sono sospese, in ottemperanza alle disposizioni regionali.