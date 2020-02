SARONNO – Coronavirus, Obiettivo Saronno chiama a raccolta istituzioni e forze politiche. “Domenica 23 febbraio, a firma congiunta del Ministro della Salute e del presidente della Regione Lombardia, sulla base delle misure d’urgenza e di emergenza epidemiologica da Codiv-19 disposte dal decreto legge numero 6 e del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, è stata emessa un’ordinanza con validità fino a domenica 1 marzo compreso – viene ricordato dalla lista civica – L’ordinanza, valida per tutto il territorio della Regione Lombardia esclusa la Zona rossa riguardante i Comuni del Lodigiano, per cui esiste un’ordinanza specifica, e quindi anche per Saronno, prescrive la astensione da qualsiasi forma di aggregazione sia in luogo pubblico che privato sospendendo qualsiasi attività riconducibile a tale definizione”.

Obiettivo Saronno “è attenta all’evolversi degli eventi e solidale con chi è chiamato istituzionalmente a gestire questa emergenza nella nostra città. Offriamo il nostro aiuto e siamo disponibili per qualsiasi azione di cooperazione, anche con altre forze politiche o di carattere associativo, volta ad una civile e serena convivenza nel delicato momento che tutti stiamo vivendo”.

24022020