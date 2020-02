SOLARO – Il sindaco Nilde Moretti, in prima linea per l’emergenza Coronavirus, ha condiviso un post per spiegare ai propri concittadini come mai negli ultimi giorni abbia ridotto i suoi interventi sui social invitando i cittadini a collaborare ed ad essere “parte della soluzione e non del problema”.

“In questi giorni concitati e difficili sto comunicando poco sui social perché oggettivamente il tempo libero è poco ma soprattutto perché preferisco lasciare alla pagina del Comune di Solaro le comunicazioni ufficiali e creare così meno confusione.

La situazione, come saprete, è in divenire. Gli organi governativi lavorano continuamente per darci le indicazioni su come comportarci e noi sindaci stiamo facendo rete per tenerci aggiornati il più possibile.

Siamo in uno stato di emergenza sanitaria che ci riguarda come comunità. Seguiamo le indicazioni, non improvvisiamo, cerchiamo di essere, insieme, parte della soluzione e non del problema.

(foto: un momento dell’assemblea con l’assessore regionale Gallera e i sindaci)