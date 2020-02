ROVELLO PORRO / ROVELLASCA / CERIANO LAGHETTO – Due incidenti oggi sulle strade del basso comasco. Alle 9.25 in via Roma a Rovellasca è stato investito un pedone. Si tratta di una donna di 41 anni, del posto, che è stata soccorsa dall’equipaggio di una ambulanza della locale Croce azzurra ed è stata trasportata all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia; le sue condizioni comunque non destano preoccupazioni. Sul luogo del sinistro anche i carabinieri della Compagnia di Cantù per tutti gli accertamenti del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente strada, e risalire alle responsabilità.

A Rovello Porro alle 15.50 in via Volta una vettura è uscita di strada ed il conducente, un uomo di 70 anni, è rimasto ferito: ha riportato varie contusioni ed è stato portato con una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia, al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri per tutti i rilievi del caso.

Malore a mezzanotte in via I maggio a Ceriano Laghetto: sul posto una ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella per soccorrere un 48enne, per uno stato di intossicazione etilica. E’ stato trasportato all’ospedale di Saronno, non è grave.

(foto archivio)

