SARONNo – I vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, con la loro rapidità, hanno evitato che il tetto di una casa si incendiasse. E’ successo questo sera, lunedì, al quartiere Matteotti. L’allarme è scattato alle 20.50: i padroni di casa – la villetta si trova all’incrocio fra via Giuliani e via Sampietro – avevano appena acceso il camino quando hanno sentito uno strano crepitio, si sono insospettiti e vedendo del fumo hanno chiamato i pompieri. Che sono arrivati immediatamente con due mezzi, e sono stati così rapidi da intervenire non su un incendio ma su un principio di incendio, all’interno della canna fumaria.

I vigili del fuoco sono saliti sul tetto, e tramite il camino hanno rapidamente raffreddato la canna fumaria, nel giro di poco la situazione era sotto controllo, senza particolari danni anche se ovviamente i proprietari dell’alloggio dovranno fare compiere verifiche sulla canna fumaria.





(foto: alcuni momenti dell’intervento dei vigili del fuoco saronnesi)

24022020