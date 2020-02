SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Amministrazione comunale:

“Nel prossimo mese di marzo verranno tracciati gli stalli di sosta riservati ai residenti nelle seguenti vie:

via Volta;

via Colombo;

via Frua;

via Bergamo.

I residenti, non in possesso di box o posto auto in area privata, possono presentare la richiesta dell’apposito contrassegno presso lo sportello della Polizia Locale di piazza Repubblica 7 nei seguenti giorni e orari: da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 12.

Inoltre si invitano i residenti nelle zone R1, R2 e R3 che hanno presentato la richiesta di rilascio/rinnovo del pass di sosta, a provvedere al ritiro del titolo autorizzativo.

Si ricorda che la sosta negli stalli riservati è consentita solo con il pass originale.”

(foto: archivio)

