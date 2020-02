Sciacalli a Solaro, attenzione alla truffa del Coronavirus

SOLARO – Più di un caso segnalato questa mattina a Solaro per un nuovo tentativo di truffa legato al diffondersi del panico da epidemia di Coronavirus. Sedicenti truffatori hanno contattato telefonicamente le potenziali vittime sostenendo di essere operatori di Ats e Croce Rossa pronti ad intervenire a domicilio per il tampone di verifica del contagio. Il comune di Solaro ha prontamente smentito la notizia: «Smentiamo categoricamente tale procedura – spiegano in una nota. Si tratta di probabili truffe. In caso di contatti segnalare subito alle forze dell’ordine». Probabilmente si tratta dei soliti farabutti che cercano di introdursi in casa, magari di anziani o malati, con una scusa qualsiasi. E poi una volta penetrati nelle abitazioni, con i soliti raggiri cercano di impossessarsi degli oggetti di valore prima di darsi alla fuga. All’appello del comune si aggiunge prontamente quello di Croce Rossa Alte Groane sezione di Misinto e distaccamento di Solaro: «Non è stata emanata nessuna attività di porta a porta per effettuare test con tampone orale per il contagio di Coronavirus COVID-19. Preghiamo pertanto di non aprire a suddetti individui in divisa e di contattare immediatamente le forze dell’ordine».

