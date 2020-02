SARONNO – Focris, cambiano le regole di accesso alla Fondazione della Casa di riposo intercomunale di via Don Volpi a Saronno. Obiettivo, quello di attenersi alle regole per il contenimento del Coronavirus sul territorio della Lombardia.

Dalla casa di riposo saronnese fanno sapere che “i patenti dei pazienti ricoverati nelle residenze sanitarie assistenziali devono attenersi alle regole di accesso alla struttura in numero non supere ad 1”. Insomma, solo un visitatore per ogni ospite, per il momento e sino a quando cambieranno le disposizioni delle autorità sanitarie. “Tale accesso – spiegano alla Focris – è consentito unicamente nella fascia orario del pranzo, dalle 11 a mezzogiorno, ed in quello della cena dalle 18 alle 19. Si invitano i famigliari ad attenersi a quanto è stato disposto, da parte di Ats Insubria”.

Anche al centro anziani di Villaggio amico di Gerenzano sono state prese iniziative per il contenimento della diffusione del Coronavirus, in relazione anche ai servizi offerti alla cittadinanza.

25022020