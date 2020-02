CISLAGO – Corsa alla spesa, i commercianti di Cislago “ci sono” e l’assessore comunale al Commercio, Marzia Campanella, lancia sui social una campagna per invitare i concittadini ad evitare il “panico” e per sottolinea che anche in paese ci si può tranquillamento rifornire di tutto ciò di cui si possa avere bisogno. E venerdì, lo conferma l’assessore, ci sarà regolarmente anche il mercato cittadino.

“Carissimi concittadini, l’attuale situazione, sicuramente seria ma monitorata, non deve assolutamente diffondere panico in Paese – rimarca l’assessore comunale al Commercio, Marzia Campanella – I nostri negozi, a Cislago, restano tutti aperti. Solo i bar, come da disposizione regionale, chiudono alle 18 e riaprono alle 6. Gli orari di tutte le altre attività non hanno invece subito variazioni. Continuate a fare i vostri acquisti con serenità nel nostro Paese, tutti insieme siamo una forza!” Insomma, da Cislago un messaggio di ottimismo.

(foto: a Cislago il mercato settimanale si terrà regolarmente, venerdì)

