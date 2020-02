COGLIATE – Da mercoledì l’uso della casetta dell’acqua avviene in modo del tutto gratuito. Lo annuncia l’Amministrazione comunale di Cogliate, del sindaco Andrea Basilico.

“Da domani la casetta dell’acqua distribuirà acqua gratuitamente senza la necessità di ricaricare la tessera e recarsi in comune fino al 15 marzo, eventualmente prorogabile – spiega Basilico – Al fine di evitare assembramenti, utilizzando il buonsenso, vi chiedo di posticipare nel limite del possibile, richieste non urgenti presso gli uffici comunali e dirimere eventuali necessità telefonicamente o telematicamente o su appuntamento. Gli agenti della polizia locale sono reperibili durante gli orari di servizio anche al seguente cellulare: 3423903861″. Spiega il primo cittadino Basilico: “La situazione a Cogliate è molto tranquilla, nessun tipo di problema sta fuoriuscendo. Complimenti e grazie a tutti per la collaborazione che state dimostrando. Eventuali aggiornamenti, come sempre, saranno comunicati tempestivamente”.

(foto: con la fascia tricolore il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico, durante un evento in paese)

25022020