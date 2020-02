UBOLDO – Alle 5 era già aperto intento a preparare caffè, brioche e cappuccini ma l’ordinanza di Regione Lombardia per contenere il contagio da Coronavirus prevede che le attività di somministrazione aprano alle 6 e così è scattata la denuncia per inosservanza del provvedimento dell’autorità.

E’ successo stamattina quando i militari della compagnia saronnese, guidata dal capitano Pietro Laghezza, hanno trovato il locale aperto prima dell’orario previsto dall’ordinanza. Così il proprietario un 43enne di nazionalità cinese, è stato denunciato e naturalmente invitato a rispettare gli orari dettati dell’ordinanza regionale.

Dovrà comparire davanti all’autorità giudiziaria e rischia una sanzione di oltre 200 euro.

Del resto controlli ed attività informativa in queste ore non mancano anche nei locali saronnesi a partire dal centro dove ieri sera la polizia locale ha effettuato la chiusura per controllare la chiusura alle 18 di tutti i bar e i pub. Tanti anche le chiamate degli operatori per avere informazioni sulle direttive da rispettare.

(foto archivio carabinieri)