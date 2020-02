Coronavirus, don Matteo dice messa da solo ma la trasmette su Facebook

COGLIATE – Apprezzata iniziativa di don Matteo Albani, ex coadiutore di lungo corso nella parrocchia di Cogliate oggi destinato a Trezzo d’Adda. Il sacerdote ha detto Messa come in ogni altra occasione, ma sull’altare era da solo e per divulgare la parola del Signore ha pensato di trasmettere l’evento in diretta via Facebook sulla propria pagina personale. Naturalmente ha raccolto il seguito dei parrocchiani non solo della sua attuale destinazione, ma anche dove aveva lasciato un ottimo ricordo, come ad esempio a Cogliate, paese in cui è stato amatissimo coadiutore in Oratorio per un decennio. La Santa Messa si è svolta come da tradizione, solamente in forma ridotta diciamo per… esigenze televisive. Ma per i fedeli è comunque stato un segnale di vicinanza.

Lui stesso racconta su Facebook: «Non potevo non fare nulla e non esserci per la gente. Ho fatto semplicemente quello che mi ha suggerito il cuore». Beh, caro don Matteo hai sicuramente ascoltato il suggerimento giusto.

25022020