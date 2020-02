LEGNANO – Il Coronavirus è arrivato alle porte del Saronnese? La notizia viene dal sito malpensa24.it che rivela che all’ospedale di Legnano ci sono due persone, uno è di Alzano Lombardo nel Bergamasco, che sarebbero risultati positivi al tampone, che è stato eseguito alcune ore fa. Ma si attende l’esito delle verifiche che sta compiendo l’Istituto superiore di sanità, come sempre avviene quando ci si trovi a diagnosticare il Covid-19.

Ieri era giunta la smentita del ricovero di quattro persone, sempre a Legnano, e sempre perchè sospette di avere contratto il virus. Nessuno di loro era poi risultato positivo. I due uomini ricoverati oggi (uno sarebbe un medico ed entrambi sarebbero sotto i 60 anni) si trovano nel reparto di malattie infettive del nosocomio; non è detto siano della zona considerando che l’ospedale di Legnano rientra nell’elenco di quelli individuati da Regione Lombardia ai quali fare riferimento per i pazienti potenzialmente colpiti dal Coronavirus; potrebbero quindi arrivare anche da altre aree. Sempre malpensa24.it fa sapere che l’ospedale di Legnano si è attrezzato per fare in modo che i “pazienti a rischio” non vengano a contatto con gli altri malati, neppure in fase di triage.

