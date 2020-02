Coronavirus: Fanpage ironizza sull’ordinanza del sindaco, “1200 morti a Saronno?”

SARONNO – L’articolo firmato da Simone Gorla e pubblicato sulla testata online www.fanpage.it è diventato virale in pochi minuti nel comprensorio spopolando sui social, da Facebook a Twitter, rilanciato e commentato da tantissimi saronnesi.

Tutto parte dell’ordinanza con cui stamattina il sindaco Alessandro Fagioli ha sospeso il mercato del mercoledì. In un passaggio dell’ordinanza si può leggere “la Città di Saronno ha poco meno di 40.000 abitanti e qualora nel caso peggiore, venissero tutti contagiati, rischieremmo di avere, stando al 3% di decessi, circa 1200 decessi. Pur nella consapevolezza che si tratta di un dato non estrapolabile scientificamente, ma non avendo al tempo stesso controprove, è da tenere in considerazione nella tutela della salute pubblica ed in particolar modo per la fascia debole della popolazione ovvero di chi ha già patologie in corso”.

Un’analisi che già in giornata aveva provocato la presa di posizione del consigliere comunale indipendente Francesco Banfi, che ha chiesto all’Amministrazione di modificare il testo. Del resto nessun dubbio sull’errore statistico visto che, come spiega Fanpage, Fagioli ipotizza che “metà delle vittime accertate finora in tutta la Cina si concentri nella cittadina del Varesotto”.

L’articolo rimarca anche come nell’ordinanza si parli di “dati non scientificamente estrapolabili” e quindi stigmatizza la scelta di utilizzarli anche alla luce dell’appello del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ad evitare di drammatizzare.

