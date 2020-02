[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CISLAGO – “Cittadini, non diffondete panico sui social network”. Lo chiede ai cislaghesi, in un comunicato, il sindaco Gianluigi Cartabia. Pronto a denunciare chi diffonda fake news.

Gentilissimi cittadini e cittadine,

Regione Lombardia ha pubblicato di concerto con il Ministero della Salute, un’ordinanza con la quale si dispongono una serie di provvedimenti per l’intero territorio della Lombardia. Tutti gli organi competenti, da Regione Lombardia alle Ats locali, sono impegnati ventiquattro ore per adottare tutte le misure necessarie al contenimento del virus. E’ inoltre attivo per quanto concerne l’emergenza Coronavirus il numero verde della protezione civile, 800894545.

Attenetevi a tutte le indicazioni del Ministero della Salute e di Regione Lombardia senza cadere in facili ed inutili allarmismi.

Invito a non divulgare, in special modo sui social network, commenti e post che possano creare confusione ed immotivato panico. Sarà mia cura segnalare e denunciare per procurato allarme alla magistratura competente chiunque diffonda notizie false e prive di evidenza scientifica.

25022020