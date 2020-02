SOLARO – Fino a domenica 1 marzo, le biblioteche della rete CSBNO saranno chiuse al pubblico per far fronte all’emergenza Coronavirus. E’ per questo che gli eventi, i corsi e gli appuntamenti in calendario per queste giornate sono annullati, a Solaro come in tutti gli altri 31 comuni della Provincia di Milano inseriti nel sistema bibliotecario.

“La rete bibliotecaria – spiegano dalla CSBNO – rimane comunque vicina alle necessità di informazione, scoperta e intrattenimento, nella sua forma digitale: accedendo al link https://csbno.medialibrary.it/ con le stesse credenziali utilizzate per le prenotazioni, sono infatti a disposizione, in modo totalmente gratuito, ebook, quotidiani, riviste, audiolibri, film e musica. Per sostenere in modo efficace le esigenze degli utenti in questo periodo così particolare, è stato ampliato significativamente per numero e tipologia il catalogo digitale ed è stato raddoppiato il numero degli ebook scaricabili (da 2 a 4; da 4 a 8 se sei in possesso della tessera +TECA) per la tutta durata della chiusura delle biblioteche”.

Nessuna preoccupazione per gli utenti nemmeno in caso di restituzione libri in scadenza in questi giorni: la durata del prestito è spostata alla riapertura del servizio al pubblico.

Per eventuali necessità di chiarimenti in merito all’utilizzo della biblioteca digitale MLOL, è possibile contattare l’help desk dedicato https://csbno.medialibrary.it/help/helpdesk.aspx o chiamare il numero 02.87159748 – attivo in questa fase in via del tutto eccezionale – senza costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal proprio piano tariffario.

