GERENZANO – Gli sciacalli del Coronavirus in azione anche a Gerenzano e circondario: ad annunciare la presenza di malintenzionati nella zona è l’Amministrazione civica gerenzanese, in un comunicato. “Informiamo i cittadini che sono giunte segnalazioni nel nostro territorio e Comuni limitrofi, della probabile presenza di truffatori che propongono tamponi per accertare coronavirus: sono truffatori che cercano di farsi aprire la porta di casa, non aprite! Sono state segnalate anche tentativi di truffe telefoniche a tema coronavirus nei territori limitrofi”.

Proseguono dal Comune: “Prestare la massima attenzione e non aprite la porta di casa agli sconosciuto. Chiamate subito i carabinieri al numero 112 e la polizia locale, fino alle 18.30 circa al numero telefonico 3473615414. Le forze dell’ordine sono state informate. Informate subito vicini e parenti. Si ringrazia per la collaborazione”. L’ente locale di Gerenzano dunque metti in guardia i cittadini, dopo l’analogo appello lanciato anche dal Comune di Solaro nel corso della giornata di ieri.

25022020