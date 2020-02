SARONNO – Coronavirus e sciacallaggio, Maria Chiara Gadda chiede che i responsabili siano individuati e puniti con la massima severitaò “Gli episodi di sciacallaggio e truffe in Lombardia con finti operatori della Croce rossa sono gravissimi e vergognosi. È fondamentale in questo momento così delicato, dare un grande messaggio di coordinamento tra i diversi livelli istituzionali e le forze dell’ordine, e di coesione”. Lo sottolinea Gadda, parlamentare eletta sul territorio ed esponente di Italia viva.

Per questi truffatori servono pene esemplari e severe. Occorre tutelare i cittadini, in particolare gli anziani che potrebbero cadere in buona fede nella trappola di chi usa il coronavirus per derubare le persone. Confido che i media e in particolare la Rai servizio pubblico riescano a dare ampia informazione di questi tentativi di truffa, per mettere in guardia dai falsi operatori sanitari che si recherebbero a domicilio per sottoporre a fasulli tamponi.

