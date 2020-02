MOZZATE – Paghi Pedemontana con il Telepass? Rischi di dovere versare 3.5 euro di spese in più! La denuncia è venuta questa sera da Capitan Ventosa, nel suo servizio durante il tg satirico di Canale 5, “Striscia la notizia”. In sostanza, è stato compiuto anche un test “su strada”, chi è abbonato a Telepass e percorre Pedemontana può avere brutte sorprese, ovvero l’apparecchio del Telepass non viene rilevato a tutti i “portali” lungo l’autostrada e così il malcapitato automobilista qualche tempo dopo riceve l’addebito per quel tratto di strada, trovandosi a pagare il dovuto ma con l’aggiunta delle spese per l’invio della fattura, 3.5 euro appunto.

“Abbiamo contattato Pedemontana: la buona notizia è che compilando un modulo si possono eliminare le spese di notifica, mentre Pedemontana e Telepass promettono di risolvere il problema nel più breve tempo possibile” ha detto Capitan Ventosa, che è andato a chiedere spiegazioni anche all’ufficio di Pedemontana a Mozzate.

(foto: alcune immagini del servizio di Capitan Ventosa a Striscia la notizia)

25022020