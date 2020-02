Coronavirus: fake news su contagiati a Saronno e Gerenzano. Indagini in corso

SARONNO – GERENZANO E’ un’immagine costruita come la pagina di un quotidiano online con una foto dell’ospedale di Saronno un titolo che recita “Otto nuovi casi di Coronavirus tra Saronno e Gerenzano” la fake news che stata girando nelle ultime nel Saronnese.

Lo diciamo subito che, al momento, non ci sono notizie di casi o contagi tra Saronno e Gerenzano. E’ una notizia del tutto falsa che ovviamente non fa che alimentare la preoccupazione e la paura. La foto è arrivata alla compagnia dei carabinieri di Saronno che con il capitano Pietro Laghezza si sono già messi all’opera per risalire all’autore della bufala. Per lui (o lei) in arrivo una denuncia per procurato allarme.

Ma non solo. A mobilitarsi è stato anche il sindaco di Gerenzano Ivano Campi con la sua Giunta che verificata la notizia con ospedale e forze dell’ordine ha pubblicato una smentita sulla pagina Facebook dell’Amministrazione.

