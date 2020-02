ROMA / SARONNO – “Quello di cui non abbiamo bisogno, Signor

sindaco di Saronno, è di qualcuno, con responsabilità

istituzionali, che in questi giorni aumenti il panico tramite la

diffusione di notizie prive di fondamento. L’ordinanza da lei

emessa ipotizza la possibilità di 1200 morti nella sola città

di Saronno come esito dell’applicazione di un tasso di mortalità

del 3 per cento all’intera popolazione. Quella percentuale va invece applicata alla popolazione infettata”. Cosi’ Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera dei deputati, in un commento sul suo profilo Facebook.

Questo non è un errore da poco. Lei ha fatto credere ai suoi concittadini che si era di fronte alla possibilità di un’ecatombe, peraltro per poi prendere semplicemente l’iniziativa di chiudere un mercato. Certo, il momento è difficile, anche per voi sindaci, lo capiamo tutti. A maggior ragione bisognerebbe stare attenti a quello che si scrive e si dice.

La vicenda è quella della ordinanza con la quale il sindaco Fagioli aveva disposto la sospensione del mercato del mercoledì mattina. In mattinata anche le prese di posizione del senatore Pd Alessandro Alfieri e di Gianfranco Librandi, parlamentare saronnese di Italia viva.

