SARONNO – Si sono allenate ed hanno concluso con un selfie in mezzo al campo, che è anche un messaggio di “speranza” che tutto possa andare presto per il meglio: al diamante di via Ungaretti si sono presentate, negli ultimi due giorni, le giocatrici dell’Inox Team Saronno. Visto che la squadra partecipa al campionato di serie A, che dovrebbe iniziare a fine marzo, e che in squadra ci sono anche giocatrici che fanno parte della Nazionale italiana, per loro non vale il “divieto” ad allenarsi – una delle misure prese da Regione Lombardia e dal Governo per arginare la diffusione del Coronavirus.

E’ invece saltata la trasferta in Spagna, a Barcellona, della Nazionale italiana (nella quale erano convocate otto giocatrici saronnesi) e che nel corso del fine settimana avrebbe dovuto affrontare in cinque amichevoli la compagine iberica, tappa di avvicinamento alle Olimpiadi estive di Tokyo.

(foto di gruppo per le atlete dell’Inox Team Saronno dopo l’allenamento sul campo di via Ungaretti)

26022020