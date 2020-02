LOMAZZO – Emergenza Coronavirus, ecco le modalità per relazionarsi con il Municipio. “Si informa che l’accesso agli uffici comunali avverrà previo appuntamento telefonico – spiega il sindaco, Giovanni Rusconi – Queste le disposizioni in merito all’apertura al pubblico degli uffici comunali in attuazione del decreto 498 del 24 febbraio di Regione Lombardia (adozione di misure volte ad evitare la concentrazione di utenza negli uffici pubblici): le attività istituzionali degli uffici pubblici sono regolarmente assicurate; al fine di evitare concentrazione di utenza, l’accesso a tutti gli uffici è consentito previo appuntamento telefonico”.

Ufficio Protocollo: 02.9694121

Ufficio Affari Generali: 02.9694121

Ufficio Servizi Sociali: 02.96941241

Ufficio Tributi: 02.96941235

Ufficio Anagrafe: 02.9694121

Ufficio Polizia Locale: 02.96941238

Ufficio Suap: 02.96778264

Ufficio Ecologia: 02.96941249

Ufficio Lavori Pubblici: 02.96941240

Ufficio Edilizia Privata: 02.96941237

Ufficio Scuola: 02.96941257

Ufficio Contratti: 02.96941250

Ufficio Ragioneria: 02.9694121

Ufficio Messi: 02.96941258

Ufficio Asilo Nido: 02.96370271

Segretario generale: 02.96941234

26022020